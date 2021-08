Ashley Judd znów chodzi. Pół roku temu prawie straciła nogę

Ashley Judd w lutym miała wypadek podczas wyprawy do Kongo. Coś, co na początku wydawało się zwykłym upadkiem, mogło zakończyć się tragicznie. "Mamy tam mały obóz badawczy. Jestem przyzwyczajona do przebywania w tym miejscu. Jak wiecie, jestem kobietą dziczy. Wypadki się zdarzają. Uderzyłam w coś po ciemku i przewróciłam się". Relacja nie brzmiała jak zdarzenie, które mogło zabić gwiazdę. Ale tak właśnie było. Niedługo później Judd dodała szczerze: "Gdyby nie moi bracia i siostry z Kongo, wewnętrzny krwotok zabiłby mnie lub straciłabym nogę".