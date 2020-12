Atomowy wybuch Toma Cruise'a. Awantura na planie "Mission: Impossible"

"Wysadziliśmy" most na Jeziorze Pilchowickim, żeby Tom Cruise już nie musiał:

Dziś w nocy na światło dzienne wypłynął z kolei zapis tyrady zdenerwowanego Toma Cruise'a, który przyłapał część osób na planie na nieprzestrzeganiu obostrzeń , co mogło spowodować kolejne zarażenia i ponowną przerwę w produkcji. Według brytyjskiego tabloidu "The Sun", który pierwszy opublikował nagranie, Cruise'a miała rozwścieczyć niefrasobliwość w utrzymywaniu odległości dwóch metrów pomiędzy pracownikami.

- Jeśli jeszcze raz zobaczę, że to robicie, jesteście k...a skończeni - krzyczał aktor. - To samo tyczy się innych osób. Wy też stąd wylecicie. Nigdy więcej tego k...a nie róbcie.

- Dzięki nam Hollywood w ogóle funkcjonuje. Dzięki nam tysiące ludzi mają pracę, pamiętajcie o tym sku.....e! Ludzie tracą p........e dachy nad głową, bo cała branża jest praktycznie zamknięta. Nie możemy pozwolić, by nasz p.......y film też zamknęli, czy to jasne? Jeśli wciąż będziecie się tak zachowywać, już k....a po was!