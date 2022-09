Aż przykro patrzeć. Ostatni film z Willisem stał się jednak hitem

Faktem jest, że Bruce Willis w ostatnich latach występował w kilku filmach rocznie, przestał zwracać uwagę na scenariusze. Jakość produkcji z jego udziałem sięgnęła dna. W 2021 r. Wiliis pojawił się w aż ośmiu produkcjach. Są to filmy najniższego sortu, w których żaden szanujący się gwiazdor nie powinien się znaleźć. "American Siege", "Apex", "Kosmiczny grzech", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", "Poza prawem", "Survive the Game".