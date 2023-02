BAFTA 2023. Emocjonalna reakcja księcia Williama na hołd oddany królowej Elżbiecie

Poruszający hołd dla królowej Elżbiety II

W tym roku w programie gali nie mogło zabraknąć hołdu dla zmarłej we wrześniu królowej Elżbiety. Aktorka Helen Mirren powiedziała: - Kino w swoim najlepszym wydaniu robi to, co Jej Wysokość robiła bez wysiłku: jednoczy nas przez historie. Wasza Wysokość, jest pani największą gwiazdą naszego narodu.