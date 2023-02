BAFTA 2023. Oto wyniki!

Tegoroczną listę nominowanych do BAFTA zdominował film Edwarda Bergera, czyli "Na Zachodzie bez zmian". - We mnie, Niemcu, nie ma ani trochę dumy z wojny, za to ogromne pokłady wstydu i żalu. Chciałem zrobić film, który pod tym względem będzie inny niż te produkowane w Stanach czy Wielkiej Brytanii - mówił reżyser w rozmowie z Wirtualną Polską. Film Netfliksa wyprzedził wszystkie mega produkcje, zdobywając aż 10 nominacji. Oglądanie tego filmu był ogromnym wyzwaniem dla widzów. Film "Duchy Inisherin", kolejny faworyt w wyścigu po Oscary, zgarnął 9 nominacji. Osiem szans na statuetki miała także produkcja "Wszystko wszędzie naraz".