"Baltazar": Sophia Loren wystąpi w filmie Jerzego Skolimowskiego

89-letnia Sophia Loren nie ma zamiaru myśleć o emeryturze . Jakiś czas temu legendarna aktorka wystąpiła we włoskim dramacie "Życie przed tobą", gdzie była to jej pierwsza rola po 11 latach przerwy. Tym razem aktorka wystąpi w produkcji “Baltazar” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego.

"Baltazar" ma być współczesną interpretacją francuskiego filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 r. Jak podkreśla sam Jerzy Skolimowski, był to "jedyny film, na którym się wzruszył". O czym będzie nadchodząca produkcja? "Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie" - czytamy w opisie filmu.