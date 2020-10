Wielki powrót po latach. Sophia Loren przerwała emeryturę

Nowy film Loren zatytułowany "La vita davanti a sé" (z wł. życie przed nim) ma się ukazać już 13 listopada na Netfliksie. Będzie to pierwszy od 2010 r. pełnometrażowy film z 86-letnią włoską gwiazdą w roli głównej. Loren pewnie nigdy by się nie zgodziła na udział w tym projekcie, gdyby nie osoba reżysera. - On zna mnie tak dobrze. Zna każdy fragment mojej twarzy, mojego serca, mojej duszy – mówiła o Edoardo Pontim, który jest rodzonym synem Loren.