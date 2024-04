Barbara Garstka jako legendarna Elżbieta Czyżewska. "Najbardziej zabolało to, że na jej pogrzebie było tylko 30 osób"

Nie było dla nas pomocy. Składaliśmy do urzędów wnioski, których nie dało się rozpatrzyć. Pamiętam dobrze rozmowy z urzędniczkami. To były jak rozmowy przedstawicieli dwóch różnych galaktyk. Panie nie rozumiały, że nie da się policzyć np. przepracowanych godzin. Wydanie jakiejkolwiek finansowej pomocy graniczyło z cudem. To był dobry czas, by zrozumieć, że bez kultury nie ma narodu. Gdyby nie to, że nasza kultura latami się tak niesamowicie rozwijała, powstały dziesiątki filmów czy seriali, to człowiek by był pusty w środku. A artyści? Jesteśmy kreatywni, więc koniec końców zawsze znajdziemy dla siebie jakieś koło ratunkowe.