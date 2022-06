Bardzo się zmienił. Pozbył się nadwagi i nie pali już trzeci dzień

Udawanie napalonych nastolatków, w burzliwy sposób przechodzących okres dojrzewania, bardzo się jednak opłaciło. Jonah Hill stał się hollywoodzką gwiazdą. Warto jednak podkreślić, że potrafił on nie tylko wykorzystać swój charakterystyczny wygląd, ale także, po pewnym czasie, był w stanie zrobić użytek ze swojego aktorskiego talentu. W 2012 i w 2014 r. Hill został nominowany do Oscara za drugoplanowe role w filmach "Moneyball" oraz "Wilk z Wall Street". W 2017 r. otrzymał nominację do Złotego Globu za pierwszoplanowy występ w "Rekinach wojny".