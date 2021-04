Bartosz Bielenia o "Prime Time". Komentuje podobieństwa do prawdziwej historii

Wokół premiery "Prime Time" wybuchła głośna dyskusja o podobieństwach do prawdziwej historii z 2003 r. Wtedy to zamachowiec wtargnął do studia na Woronicza i sterroryzował ochroniarza. Ile z tamtej sytuacji jest w filmie Jakuba Piątka, w którym główną rolę gra Bartosz Bielenia? - Kuba przygotował zestaw sytuacji, które wydarzyły się w różnych krajach. Ta z 2003 r. pojawiła się dużo później. Podobieństwo jest takie, że przychodzi ktoś z bronią do telewizji - komentuje Bielenia w programie WP "Odkrywamy karty". Porozmawialiśmy też o największych sukcesach, rozczarowaniach i jego mocnym wpisie o tym, że był sprawcą przemocy na uczelni.

