Bartosz Gelner o scenach erotycznych w "Pokoleniu Ikea"

Bartosz Gelner w filmie "Pokolenie Ikea" wciela się w Piotra C., bezwzględnego uwodziciela i łamacza damskich serc. Jednak także w życiu prywatnym aktor ma łatkę podrywacza. W rozmowie z dziennikarzem WP, która odbyła się przy okazji premiery filmu Dawida Grala, Gelner zdradził, z czego może to wynikać. - Ja zawsze zagaduję w taksówce, panią w kasie w sklepie, bo uwielbiam rozmawiać z ludźmi, więc ja mogę być odebrany jako podrywacz - przyznał. W "Pokoleniu Ikea" nie brakuje scen damsko-męskich uniesień, choć jak podkreślił Gelner przy tej produkcji nie były one dla niego wyzwaniem. Co o tym przesądziło? Tego dowiecie się z materiału wideo.