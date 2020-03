Ben Affleck opisał koszmar na planie filmu. "Zapijesz się na śmierć".

W najnowszym wywiadzie Ben Affleck przerwał milczenie i zdradził, czemu zrezygnował z roli Batmana. W tle wypalenie, fatalne doświadczenia z planu, ale też alkoholizm.

W styczniu 2019 r. Ben Affleck ogłosił, że porzuca "The Batman" (Getty Images)

Gościem ostatniej wideo pogadanki magazynu "GQ" był Ben Affleck. Aktor promuje właśnie swój najnowszy film "The Way Back", jednak tematem numer jeden rozmowy było jego rozstanie z postacią Batmana i kulisy pracy na planie "Ligi Sprawiedliwości". Affleck zdradził, że świetnie pracowało mu się przy "Batman v Superman", gdzie miała miejsce prawdopodobnie najlepsza walka w historii DCEU. Potem niestety przyszła "Liga Sprawiedliwości", z którą wiążą się same bolesne wspomnienia.

- Film był niestety namaszczony tragedią – śmiercią w rodzinie Zacka Snydera (córka reżysera popełniła samobójstwo – przyp. red.). Nieraz takie rzeczy spajają, ale czasem pojawia się problem - mówił aktor.

Affleck podkreślił, że kocha "Batman v Superman", ale po "Lidze Sprawiedliwości" miał po dziurki w nosie. I wtedy Warner Bros. zaproponowało mu solowy film o Nietoperzu.

- Miałem dość, a oni na to: "Chciałbyś wyreżyserować i zagrać główną rolę w filmie o Batmanie?".

Jak wiemy, początkowo aktor się zgodził. Ale potem pojawiły się wątpliwości.

- Poczułem, że straciłem entuzjazm i pasję do tego. Pomyślałem, że to powinno zostać zrobione przez kogoś, dla kogo będzie to spełnieniem największego marzenia. Było dla mnie jasne, że na mnie już czas.

"Liga Sprawiedliwości" spotkała się z negatywnymi reakcjami i słabo radziła sobie w box office. Dodatkowo Affleck zmagał się z alkoholizmem.

- Pokazałem komuś scenariusz "The Batman". Usłyszałem: "Myślę, że jest niezły. Sądzę też, że zapijesz się na śmierć, jeśli jeszcze raz wpakujesz się w coś, przez coś właśnie przeszedłeś.