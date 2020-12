Beverly D'Angelo nie miała szczęścia w miłości. Podjęła ważną decyzję

Najpopularniejszym filmem na Boże Narodzenie jest "Kevin sam w domu". Co do tego nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale nie tylko mały McCallister gości w domach Polaków na święta. Wiele rodzin uwielbia zasiadać przed telewizorem i wracać do komedii ''W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju" z niezapomnianymi rolami Chevy Chase'a i Beverly D'Angelo. Pamiętacie ich?