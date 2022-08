Hit w kinach. Takiej komedii jeszcze nie było

"Moon Man" opowiada o astronaucie, który prowadził badania na Księżycu. Pewnego dnia jest on świadkiem, jak ogromna asteroida uderza w Ziemię. Kontakt z planetą urywa się. Wygląda na to, że mężczyzna został jedynym człowiekiem we wszechświecie. Astronauta utknął na dobre sam na Księżycu. No może, nie całkiem sam.