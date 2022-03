Keanu Reeves na czarnej liście. Usunęli wszystkie filmy z jego udziałem

Keanu Reeves narażał się na gniew chińskich nacjonalistów już od dłuższego czasu. Jego wypowiedzi na temat Tybetu (oraz zapowiedź wzięcia udziału w koncercie organizacji non profit założonej przez Dalajlamę) były napiętnowane w mediach społecznościowych. Przed premierą filmu "Matrix: Zmartwychwstania" nawoływano do bojkotu aktora i amerykańskiej produkcji. Co zresztą przyniosło efekt, gdyż czwarta część słynnego cyklu sprzedała się za Wielkim Murem fatalnie.