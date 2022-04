Bill Murray pod lupą. "Nieodpowiednie zachowanie" na planie

Zdjęcia do filmu "Being Mortal" ruszyły w zeszłym miesiącu. Scenarzystą i reżyserem jest komik Aziz Ansari znany z ról w serialach "Parks and Recreation" oraz "Specjalista od niczego. Ansari wciela się też w jedną z ról w "Being Mortal", a w obsadzie znalazł się także Seth Rogen.