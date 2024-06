Blisko 3 miliardy dolarów wpływów. Legendarna trylogia powróciła do kin

Jego roboczy tytuł to "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" (ang. "Polowanie na Golluma"). Wiadomo, że w fotelu reżysera zasiądzie Andy Serkis, który wcielił się w postać Golluma we "Władcy Pierścieni" i "Hobbicie". W gronie scenarzystów i producentów znajdą się twórcy tamtych filmów, m.in. Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens.