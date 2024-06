Skandal odbił się echem. Upadły gwiazdor był na dnie, ale powrócił

W marcu 2022 roku Will Smith podczas ceremonii wręczenia Oscarów odebrał nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. To wydarzenie zostało jednak całkowicie przyćmione przez głośny incydent, którego antybohaterem był hollywoodzki gwiazdor. Po dwóch latach banicji Will Smith powrócił do łask widzów i krytyków.