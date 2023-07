BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane już na półmetku i nie zwalnia tempa!

We środy, we wszystkich festiwalowych lokalizacjach świętujemy 100-lecie legendarnego studia Warner Bros., założonego w USA przez polskich imigrantów, które stworzyło najbardziej znane i uwielbiane filmy, wytyczając kierunki światowej kinematografii. Środowe filmy zostały wyselekcjonowane z myślą o wszystkich pokoleniach widzów. W repertuarze m.in.: kultowy romans "The Bodyguard" z Kevinem Costnerem i Whitney Houston czy jeden z najbardziej docenianych filmów z Bradem Pittem "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" w reżyserii Davida Finchera.