Bogusław Linda miał romans z Katarzyną Figurą. Namiętność wybuchła na planie

Bogusław Linda do dziś cieszy się szalonym powodzeniem u kobiet. Gros swoich partnerek poznawał w pracy, chociaż nie wszystkie były zawodowymi aktorkami. Łączono go m.in. z Polą Raksą, Grażyną Szapołowską, Katarzyną Chrzanowską, Moniką Jaruzelską. Co ciekawe właściwie nic nie zapowiadało, że z Lindy wyrośnie taki podrywacz.