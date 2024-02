Boi się o swoje życie? "Służby kazały mi sprawdzać hamulce"

Kiedy zmarł, Sieńczyłło przyrzekła sobie, że będzie kontynuowała jego pracę. Wraz z synem Kajetanem zajęła się Teatrem Kamienicą. - Największym życzeniem mojego męża było to, żeby po jego odejściu Teatr Kamienica istniał i by prowadziła go nasza rodzina. I tak też się stało - powiedziała Justyna Sieńczyłło w rozmowie z Plejadą.