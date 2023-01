Sieńczyłło oddała hołd mężowi. Piękne słowa wdowy

Na koniec, podczas gorących oklasków, które szybko zmieniły się w owacje na stojąco, Sieńczyłło oddała hołd mężowi w jeszcze inny sposób informując, że - choć takiej informacji nie ma w oficjalnym opisie spektaklu - to właśnie on go reżyserował. - Te oklaski są więc także dla niego - zabrzmiało na koniec ze sceny. To tylko wzmogło głośny, niemal ogłuszający aplauz.