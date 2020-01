WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Wideo + 3 oscaryboże ciałoaneta hickinbotham 32 min. temu "Boże Ciało" z szansą na Oscara. Aneta Hickinbotham, producentka filmu: "Apetyt rośnie w miarę jedzenia" "Boże Ciało" znalazło się w wąskim gronie nominowanych do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Konkurencja jest mocna, co... Rozwiń Aneta hickinbotham producentka Boż … Rozwiń Transkrypcja: Aneta hickinbotham producentka Bożego Ciała Przecież ci serdeczne gratulacje bo to jednak Ogromne wyróżnienie dla polskiej sztuki Filmowej czy pani w ogóle się spodziewał Nieduże szopkinsy to nominacji w ogóle to Oskar to jest tak jak zaczynaliśmy naszą zabawę Fielmann kiedy zostały ogłoszone nominacje No to wiadomo że marzeniem było dostać Kiedy zaczął sobie To się zawsze śmiejesz to jest troszkę tak jak byłam w ciąży mówiłam sobie ojej Bardzo bym chciała mieć zdrowe dziecko a tak z tyłu czy mam poduszki mówiłam sobie byle dziewczynka wyleci Bo to generalnie Zagotować mężu przygody Film No to marzenie Betaina W miarę jedzenia apetyt Dostaliśmy się na listę No to wiadomo że zaczęło być marzeniem Żebyśmy dostali się do tej No bo to Superdry Super Taka naprawdę Dobranoc No mówię ja dzisiaj nie jestem do końca z tobą ponieważ 38 się głosy spełniły się moje marzenia ponieważ nie ważne Ważne jest to że Dlatego Polecam zastanów i spełni twoje marzenie czyli Na czerwonym dywanie Więc szanse były 5053 adres Więc wstałem mocniej dzisiejszego dnia olbrzymie naprawdę olbrzymi Natomiast no Udało się Tak udało się Tak cieszmy się Skoro Apetyt rośnie w miarę jedzenia to jest jakieś takie ciche marzenie taka pokłócona do Statuę Jest bardzo trudny rok Ten rok jest Trudny pod względem że nasi Jakby nie było zimno nie tak genialny konkurentów Że naprawdę nie chcę nic mówić ale No już się mówi że to będzie Prawdopodobnie Parysa i duszy mówi że będziesz wiedziała Więc to tak naprawdę będzie cholernie trudno i tak naprawdę myślę że powinniśmy zostawić to na tym etapie że Sam sam sam fakt że jesteśmy nominowani jest dla nas już w tym Który z nas Pani perspektywy patrząc łatwiej jest CS pozycji do Oskara serwować jako takiego underdoga jak Boże Ciało czy na Jakąś renomę jakieś nagrody w Europie jak Zimna wojna zdaniem dużo łatwiej jest kiedy masz już to Zrobiono Kiedy Jakby te drzwi masz otworzone musisz otwierać większość drzwi prawda to czyli były wszystkie Więc dużo łatwiej jest jednak jak zaczynasz wszystko robić momencik Znam Rozpoznawalnym i jakbym Czy nominacja do Oskara dla Bożego Ciała to jest tak Progress duży progres z polskiego kina czyli na którą jest taki mniejszy Nie No mi się wydaje że to jest bardzo dużo dowód na to że jestem na górze W polskim kinie Nie ukrywam że Cieszę się że to ja mam tą nominacje Jaka Sposób się cieszymy dziś Uważam że także Polski kino się bardzo rozwija Tak naprawdę Idzie ku przodowi W ogóle Że widzisz taki że światełko w tunelu Jak tworzymy Natomiast Zaczęłam eidos Jestem Bardzo Teraz pewnie przez miesiąc Dasza promocja filmu rozsyłanie go po całym świecie Acoda Po gali oscarowej Znaczy my generalnie nie możemy na razie jeszcze mówić co będzie We właściwym momencie ogłosimy Znaczy to jest zaplanowane Pogardy Dlatego jeszcze nie wiem Przygotować Nic nie robiliśmy żadnej No i zobacz