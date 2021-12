Brett Beattie. Dziesiąty członek Drużyny Pierścienia

Jego poświęcenie na planie stało się niemalże legendarne. Był gotowy do akcji w każdym momencie, zdarzało mu się przysypiać w pełnym rynsztunku, żeby nie tracić potem czasu na ubieranie się. Stąd doceniła go obsada, proponując mu wspólne zrobienie sobie tatuażu. Którego, dodajmy, Rhys-Davies nie ma. Aktor żartobliwie argumentował to swoją niechęcią do wszystkiego, co wiąże się z bólem. Teraz, po dwudziestu latach, znamy jednak prawdę.