Brian Cox bez taryfy ulgowej o Joaquinie Phoenixie w roli Napoleona. "To okropne, straszne"

- To okropne, straszne. Naprawdę tragiczny występ. To naprawdę przerażające. Nie wiem, o czym myślał. Myślę, że to całkowicie jego wina i nie sądzę, żeby Ridley Scott mu pomógł. Zagrałbym to o wiele lepiej niż Joaquin Phoenix, mówię wam. Można powiedzieć, że to dobry dramat. Nie, to kłamstwa - podsumował serialowy Logan Roy z "Sukcesji".