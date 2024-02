Brigitte Bardot nie chciała mieć dzieci. Kiedy zaszła w ciążę, biła się po brzuchu

"Chciałam się uwolnić od mojego ciała, od mojego dziecka"

Brigitte Bardot nigdy nie chciała zostać matką. Dwa razy zrobiła aborcję, jedną z nich omal nie przypłaciła życiem. Kiedy zaszła w ciążę z Jacquesem Charrier, drugim mężem, również była zdecydowana na jej przerwanie. Znalazła lekarza we Francji, ale on ostatecznie odmówił. Być może dlatego, że aborcja była zakazana we Francji do 1974 r. Mogła wyjechać do Szwajcarii, ale nie zgodził się na to Charrier. Co więcej, bojąc się, że aktorka postawi na swoim, zamknął ją po prostu w domu.