Bruce Willis jest nieuleczalnie chory. Nowe zdjęcie aktora rozdziera serce

- Jego stan się nie zmienia, co, jak się nauczyłam, jest najlepszą rzeczą, o jaką w takim przypadku można prosić. Kiedy z nim jestem, widzę miłość w jego oczach. To wciąż mój tata, który mnie kocha. [...] Często siedzimy razem i słuchamy muzyki, napawając się tą energią miłości. To naprawdę wyjątkowe - wyznała ostatnio córka z pierwszego małżeństwa z Demi Moore, Talluhah w rozmowie z Drew Barrymore w jej show.