Bruce Willis ma problemy z pamięcią, a wciąż gra. Hollywood wykorzystuje aktora?

"Tego wieczoru Emmett rzekomo zadzwonił do swojej ówczesnej narzeczonej Kent we łzach. 'Nie mogę już tego robić [...] To takie smutne. Bruce nie pamięta żadnej ze swoich kwestii. Nie wie, gdzie jest'" - czytamy w "Los Angeles Times". Pomimo niedogodności i spięć na planie, o zwolnieniu takiej mega gwiazdy nie było mowy. Co więcej, Emmett zatrudnił jeszcze Bruce'a Willisa do pięciu swoich produkcji.