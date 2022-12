Bruce Willis pokazał się na mieście. Niedługo będzie dziadkiem

Bruce Willis tuż przed świętami Bożego Narodzenia wybrał się do Caffe Luxxe w Santa Monica. Emerytowany aktor nie próbował ukryć swojej tożsamości za ciemnymi okularami, jak to zwykle bywa w przypadku innych gwiazd Hollywood. 67-latek miał na sobie czapeczkę z daszkiem z logo nowojorskiej drużyny baseballowej. Do tego beżowa kurtka, bordowa koszula z długim rękawem i sprane dżinsy.