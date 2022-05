Kompromitacja. Sankcje przeciwko Rosji nie wszystkich obowiązują

Film Martina Campbella w Stanach zebrał bardzo słabe recenzje i nie cieszył się dużą popularnością w kinach (zarobił jedynie 7,2 mln dolarów). Zapewne dlatego, jego dystrybutor Open Road Films postanowił nie zastosować się do sankcji i sprzedać go do Rosji. Od dziesięciu dni "Memory" jest najpopularniejszym tytułem w moskiewskich kinach. W tym czasie wpływy z jego dystrybucji sięgnęły 203 tys. dolarów. Na terenie całej Rosji wynoszą 677 tys. dolarów. Brudny szmal.