250 mln wyświetleń. "Gladiator 2" stał się pośmiewiskiem widzów

"Jedyne, co mógłbym zrobić, to spróbować powtórzyć coś, co stworzyłem przed laty, albo dać się wymordować krytykom, którzy by mówili, że nie zrobiłem tego tak dobrze, jak za pierwszym razem" – tłumaczył się ze swojej decyzji Zimmer, który, dodajmy, skomponował ostatnio muzykę do drugiej części "Diuny", a wcześniej do czterech filmów z serii "Piraci z Karaibów’. Z jego wypowiedzi można jednak wyciągnąć wniosek, że obawiał się, że krytycy nie są i nie będą przychylnie nastawieni do drugiej części "Gladiatora".