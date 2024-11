Budżet: 350 mln dolarów. Kosztował więcej niż "Indiana Jones"

Ekranizacja komiksu jest praktycznie gotowa do pokazania widzom i ma już zamknięty budżet. Na jej realizację Marvel Studios i wytwórnia Disneya wydały 350 mln dolarów. Więcej na pewno kosztował "Avengers: Koniec gry" (356 mln dolarów). Oficjalny budżet innych hollywoodzkich produkcji nie przekroczył 350 mln dolarów (choć niektóre źródła podają na przykład, że druga część "Avatara" kosztowała ok. 450 mln dolarów). Tak czy inaczej, wszystkich może pobić "Mission: Impossible – The Final Reckoning", który pochłonął już 400 mln dolarów, a zdjęcia do filmu wciąż są jeszcze realizowane.