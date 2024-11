Kim jest Sabrina Carpenter? Odegrała ważną rolę w wyborach w USA

Według stacji CNN Donald Trump uzyskał już wystarczającą liczbę głosów elektorskich, by zostać prezydentem elektem. Do jego sukcesu przyczyniła się zapewne wysoka frekwencja, w niektórych rejonach wykraczając poza oczekiwania lokalnych komisji wyborczych. Amerykanie ustawiali się w długich kolejkach, by oddać głos.