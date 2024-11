Kosztował 400 mln dolarów. Najdroższy film w historii już bije rekordy

Zachodnie media informowały, że doszło już do poważnego konfliktu pomiędzy Tomem Cruise'em a wytwórnią Paramount, która oczywiście partycypuje w kosztach. Wszystko wskazuje na to, że studio będzie się mogło pochwalić najdroższym filmem w historii kina, co oczywiście nikomu radości nie przyniesie, jeśli trzeba będzie dopłacać do niego grube miliony. Przy kosztach produkcji sięgających 400 mln dolarów, film, żeby wyjść na zero, powinien zarobić w kinach około 800-900 milionów, czyli dużo więcej niż poprzednia część serii, która zgarnęła jedynie 570 mln dolarów.