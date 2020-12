Letitia Wright jest przeciwniczką szczepień. Zalała ją fala hejtu, musiała zareagować

Letitia Wright, gwiazda " Czarnej Pantery ” i " Player One ", przez wiele dni próbowała bronić kontrowersyjnego filmu antyszczepionkowego, którym podzieliła się na Twitterze. Poświęciła naprawdę dużo czasu na udzielenie odpowiedzi swoim krytykom. „Masz pełne prawo zadawać pytania o to, co wchodzi w twoje ciało i zadawać pytania, dopóki nie poczujesz, że jesteś gotowy” - tłumaczyła z przekonaniem.

Mocno przerysowany sceptycyzm (zwłaszcza wypowiedź o dzieciach, które na skutek szczepień będą mieć 11 palców u rąk u nóg), nie mógł przejść bez echa. Wśród rosnącego oburzenia Wright cały czas próbowała przekonywać do słuszności publikacji: „Moim zamiarem było nikogo nie skrzywdzić, moim JEDYNYM zamiarem opublikowania filmu było to, że wzbudziło to moje obawy co do zawartości szczepionki i tego, co wprowadzamy do naszych ciał” - pisała na Twitterze. - "Nic więcej."