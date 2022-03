Szumowska odniosła wielki sukces. Polski film w kinach USA

"To pierwszy od kilku lat polski film, który trafia do tak szerokiej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych" – oznajmił Polski Instytut Sztuki Filmowej, który dołożył cegiełkę do realizacji nowego filmu Szumowskiej. Reżyserka wraz z Michałem Englertem, operatorem i byłym mężem, pojawiła się w Nowym Jorku na uroczystej premierze "Infinite Storm".