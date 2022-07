Joanna Opozda ma powód do świętowania. Film z jej główną rolą na prestiżowym festiwalu

Mimo to aktorka ma dziś powód do świętowania. Choć w ubiegłym tygodniu ogłoszono listę filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, okazuje się, że rozszerzono selekcję o kolejne cztery tytuły. Jednym z nich jest film Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot Cudowna", w którym Joanna Opozda zagrała główną rolę.