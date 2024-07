Był bożyszczem kobiet. Gwiazdor powraca w hollywoodzkim hicie

Później Shyamalan znacznie jednak obniżył loty. "Kobieta w błękitnej wodzie" (2006), "Zdarzenie" (2008), "Ostatni Władca Wiatru" (2010), "1000 lat po Ziemi" (2013) sprawiły, że reżyser zaczął być utożsamiany z klapami wysokobudżetowych produkcji. Twórca odżył , gdy zaczął realizować tanie projekty: "Wizyta" (2015), "Split" (2016), ale kolejne dwa filmy znów były dużo słabsze: "Glass" (2019), "Old" (2021). W ubiegłym roku forma ponownie wróciła za sprawą thrillera "Pukając do drzwi". Wiele wskazuje na to, że "Pułapka" zapisze się po stronie sukcesów (premiera filmu zaplanowana jest na 2 sierpnia).