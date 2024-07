W Stanach tylko dla dorosłych widzów. W Polsce każdy może obejrzeć?

Polski dystrybutor, firma UIP, nie chce raportować wyników swojego filmu i nie wiemy, ile widzów obejrzało w naszych kinach "Maxxxine". Trudno też się zorientować, z jaką kategorią jest on wyświetlany i kto może, powinien go oglądać. Niektóre kina i multipleksy w "ograniczeniach wiekowych" wpisują "brak informacji". Inne chyba same ustalają granicę: "od 15 lat" lub "od 16 lat". Bałagan. Nie tak to powinno wyglądać.