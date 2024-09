Byli ulubieńcami Ameryki. Mieli przerwać klątwę, która ciążyła nad rodziną

Po śmierci pary ukazało się wiele książek i reportaży, ukazujących prawdę o ich życiu. Ulubieńcy ameryki mieli swoje sekrety. "On nie był księciem, ona nie była Kopciuszkiem" - pisał Charles Gandee w "Vanity Fair". Zaś w książkach o tzw. klątwie Kennedych zaznaczano, że Carolyn brała narkotyki i miała co najmniej jednego kochanka. Miała też dużo żalu do męża, twierdząc, że ją zaniedbuje. "Pewnego dnia po powrocie do domu John zastał Carolyn leżącą na podłodze obok kanapy, rozczochraną, z zapadniętymi oczami, zażywającą kokainę z gromadą gejów" - pisał w "Klątwie Kennedych" Edward Klein.