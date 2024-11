Dokument Stevena Seagala został zatytułowany "In The Name of Justice" ("W imię sprawiedliwości") i chyba nie pozostawia wątpliwości, jaki jest przekaz tego propagandowego filmu. Były hollywoodzki gwiazdor odwiedził w nim tereny, przez które przetoczyły się działania wojenne i teraz znajdują się pod kontrolą Rosji. Podróż przez, jak słyszymy w dokumencie, "odzyskane" i "ponownie przyłączone" obszary kraju nie była chyba zbyt owocna. Materiału filmowego starczyło raptem na 30-minutowy reportaż.