Cavill nie dostał roli Jamesa Bonda. Nie uwierzycie, dlaczego

A co by było, gdyby 40-letni dziś Cavill ponownie się ubiegał o rolę Bonda? Gdy zapytano o to Campbella, ten odpowiedział wprost, że aktor jest teraz za stary. Choć dodał, że Cavill jest w dobrej formie, to gdyby został Bondem, na wysokości trzeciego filmu byłby już po pięćdziesiątce. A producenci rzekomo nie chcą takiej sytuacji. Czas pokaże, na kogo postawi Eon Productions i czy Campbell rzeczywiście ma rację.