Cezary Pazura chciał zaimponować żonie. "Musiałem ogłosić upadłość"

- Musiałem ogłosić upadłość. [...] Jestem aktorem, nie umiem zarządzać firmą, a wydawało mi się, że to jest proste. A to nie jest takie proste, łatwe i przyjemne. Poza tym film to jest przedsięwzięcie bardzo wysokiego ryzyka i w pewnym momencie trzeba było sobie powiedzieć, kiedy przestać. Bo już doszedłem do takiego punktu, że wszystko, co zarobiłem w życiu prywatnym, przynosiłem do firmy, żeby ludziom zapłacić. Więc to był kompletny absurd - wyznał w audycji "Mellina" Marcina Mellera w Esce Rock.