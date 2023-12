Cezary Pazura pokazał zwiastun "Fuks 2". Fani pieją z zachwytu

Teraz okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki z Tindera, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami, związanym z nimi wściekłym gangsterem i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość. Historia lubi się powtarzać, a niedaleko pada jabłko od jabłoni - czytamy w oficjalnym opisie filmu.