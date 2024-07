Cezary Żak pokazał żonę. Co za ciało!

- Co roku, jak jest lato, w sierpniu, jak jest nasza rocznica ślubu, to czekamy z Kasią, w której to gazecie, czy w którym portalu pojawi się informacja o naszym rozwodzie. Co roku tak jest. Śmieszy nas to potwornie - wyznał niegdyś Cezary Żak w rozmowie z Szymonem Majewskim.