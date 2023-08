Charlize Theron nie chce już nigdy tyć do roli. "Więcej tego nie zrobię". Ma dobry powód

Charlize Theron w 2003 r. zagrała rolę życia. Wcieliła się w Aileen Wuornos, seryjną morderczynię. Film "Monster" opowiadał dramatyczną historię prawdziwej kobiety, a Theron zrobiła, co mogła, aby się do niej upodobnić. Po jej stronie było przytycie, po stronie speców od charakteryzacji dużo więcej. Musieli zadbać o to, by twarz 27-letniej, ślicznej Charlize nie wyglądała ani młodo, ani atrakcyjnie. Udało się, aktorka zgarnęła Oscara, Złoty Glob i kilka innych statuetek.