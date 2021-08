Chciała zostać gwiazdą porno. Nie spodziewała się tego, co ją spotka

To zafascynowanie autorki może też tłumaczyć jedną istotną rzecz. Mimo iż w jej filmie jest pełno golizny, a niejedna scena wygląda na prawdziwą, to sam seks jest symulowany. Co jak co, ale Thyberg zadbała o to, by wszystko pokazywać z odpowiednim dystansem – w pierwszej połowie obrazu jest w tym niemal kliniczna. Nawet najostrzejsze ujęcia są wyreżyserowane "ze smakiem", bez ukazywania czegoś wprost.