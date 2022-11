Chris Hemsworth przerywa karierę. Usłyszał niepojącą diagnozę

Hemsworth poddał się badaniu genetycznemu w trakcie kręcenia serialu dokumentalnego "Limitless" (Disney+). Lekarze wykryli u niego "genetyczną predyspozycję" do wystąpienia choroby Alzheimera. - To nie jest gen predeterminujący, ale jest to silna wskazówka. Myślę, że dziesięć lat temu było to bardziej traktowane jako wyznacznik - komentował aktor w rozmowie z "Vanity Fair".