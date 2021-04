Christian Bale znów będzie Batmanem? To możliwe

Zdobywca Oscara Christian Bale po zakończeniu trylogii o Mrocznym Rycerzu zarzekał się, że w ekranizacjach komiksu już więcej nie zagra. Tymczasem w następnym roku pojawi się w filmie "Thor: Love and Thunder". Co więcej, prowadzi też rozmowy w temacie powrotu do roli Batmana.