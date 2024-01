Cindy Morgan nie żyje. Aktorka miała 69 lat

Jak podaje "People", szeryf z hrabstwa Palm Springs potwierdził zgon Cindy Morgan, który nastąpił w jej domu w mieście Lake Worth Beach na Florydzie. Po raz ostatni widziano ją żywą 19 grudnia. Ciało aktorki odkryto dopiero 30 grudnia po tym, gdy jej współlokatorka wróciła do domu po świątecznym wyjeździe. Kobieta zeznała, że zapukała do drzwi Morgan i nie usłyszała żadnej odpowiedzi. Poczuła za to "okropny odór", po czym wezwała policję.